PlayStation Plus'a yüzde 600 zam

PlayStation Plus sürümlerinden biri olan ve en pahalısı olarak bilinen Deluxe sürümüne yüzde 600 zam geldi. Sisteme zammın şu an için yansımadığının altı çizildi.

PlayStation Plus'a yüzde 600 zam

PlayStation Plus dolar kuru sonrası Türkiye'de de zam yapma kararı aldı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Google’da 6 saat kadar önce ‘PlayStation Plus Deluxe’ diye arama yapıldığı zaman ilk sekmede beliren fiyat tam 2.740 TL oldu.

Sony ise bu duruma el attı. PlayStation’ın sitesinde de 12 aylık abonelik 460 TL olarak gözüküyor.

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PS Plus Essential, Extra ve Deluxe sürümlerinin aylık, 3 aylık ve yıllık abonelik ücretleri şöyle:

PlayStation Plus Essential
Aylık: 40 TL
3 Aylık: 100 TL
Yıllık: 240 TL

PlayStation Plus Extra
Aylık: 60 TL
3 Aylık: 165 TL
Yıllık: 400 TL

PlayStation Plus Deluxe
Aylık: 70 TL
3 Aylık: 190 TL
Yıllık: 460 TL

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