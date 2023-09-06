PlayStation Plus'a yüzde 600 zam

PlayStation Plus dolar kuru sonrası Türkiye'de de zam yapma kararı aldı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Google’da 6 saat kadar önce ‘PlayStation Plus Deluxe’ diye arama yapıldığı zaman ilk sekmede beliren fiyat tam 2.740 TL oldu.

Sony ise bu duruma el attı. PlayStation’ın sitesinde de 12 aylık abonelik 460 TL olarak gözüküyor.

PS Plus Essential, Extra ve Deluxe sürümlerinin aylık, 3 aylık ve yıllık abonelik ücretleri şöyle:

PlayStation Plus Essential

Aylık: 40 TL

3 Aylık: 100 TL

Yıllık: 240 TL

PlayStation Plus Extra

Aylık: 60 TL

3 Aylık: 165 TL

Yıllık: 400 TL

PlayStation Plus Deluxe

Aylık: 70 TL

3 Aylık: 190 TL

Yıllık: 460 TL