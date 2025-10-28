Kurucusu Mehmet Özmen tarafından temelleri atılan Plus İnsan Kaynakları, kısa sürede Türkiye’nin önde gelen otel, restoran ve karma sektör markalarına profesyonel kadrolar sağlayan öncü bir kurum haline geldi.

Kurucu Mehmet Özmen, verdiği demeçte şunları söyledi:

“Plus İnsan Kaynakları’nı kurarken tek hedefimiz, sektöre istikrarlı, güvenilir ve kurumsal bir çözüm ortağı kazandırmaktı. Bugün geldiğimiz noktada; alanında uzman, güler yüzlü ve profesyonel ekiplerimizle Türkiye’nin en prestijli otellerine hizmet veriyor olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Özmen, ayrıca genç istihdamına verdikleri önemi de vurguladı:

“Genç Kariyer projelerimizle yüzlerce üniversite öğrencisini istihdama kazandırıyoruz. Onlara hem deneyim hem gelir elde etme fırsatı sunuyoruz. Bizim için başarı, sadece büyümek değil; gençlere, işletmelere ve sektöre değer katmaktır.”

Plus İnsan Kaynakları, “Birlikte Başarıyoruz” mottosuyla her geçen gün büyümeye devam ederken; kurumsal yaklaşımı, güvenilir hizmet anlayışı ve çözüm odaklı yapısıyla Türkiye’nin en güçlü insan kaynakları markalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.