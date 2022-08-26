Pluviofil misiniz?

Yağmurda çıkıp dans edecek kadar özgüveniniz varsa bunun nedeni Pluviofil olmanızdır. Bu durum pluviofil insanların en önemli özelliklerinden biridir. İşte bu ve bunun gibi birçok özelliklerin bir arada olduğu pluviofil kişilere dair önemli ayrıntılar...



PLUVİOFİL KİME DENİR?



"Pluviophile" kelimesi, iki Latince kelimenin birleşimi.

Yağmur anlamına gelen "Pluvia" ve bir şeyi seveni tanımlamak için kullanılan argo bir kelime olan "Phile".

PLUVİOFİL KİMLERE DENİR?



Pluviofil, yağmurla ilişkili kokulardan ve seslerden neşe ve içsel tatmin elde eden insandır. Bu tür insanlar yağmur yağdığında çok mutlu olur. Çatıdaki yağmur damlaları onlara müzik dinletisi gibi gelir. Toprağın kokusunu içine çektiklerinde aşırı mutlu hissederler



Pluviofiller, yağmurda arkadaşlıklarının tadını çıkarır. Yağmurda yürümek ve üzerine dökülen yağmur suyunun hissinden heyecan duyarlar.

Gök gürültüsü o kadar gürültülü olursa, onlar için o kadar iyi demektir.

Uzmanlara göre yağmur, plüviofillerde mutlu anıları tetikler ve bu yüzden onu severler.