Pochettino: Daha ayrılacaklar da olacak

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Chelsea'ye Frank Lampard'dan sonra gelen yeni teknik direktörü Maurocio Pochettino, ayrılan birçok oyuncu olmasına rağmen birkaç ismin daha transfer olacağını açıkladı.



"AYRILACAK OYUNCULARIMIZ OLACAK"

Arjantinli teknik adam yaptığı açıklamada, "23, 24 veya en fazla 25 oyuncu bizim için yeterli olacak. Chelsea kadrosunda şuan 30-35 oyuncu var, bu çok fazla. Bazen denge az oyuncuyla kurulur. Kadrodaki oyuncuları neyin motive edeceğini bulmak bazen zor olabilir. Kadronun dışında kalan oyuncuların her gün mutlu olmasını bekleyemeyiz. Bu yüzden daha ayrılacak oyuncularımız olacak" sözlerini kullandı.



ŞAMPİYON KADRO AYRILMIŞTI

Chelsea kadrosundan yeni sezon öncesinde takımın yıldız isimlerinden Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Christian Pulisic, Edouard Mendy, Loftus-Cheek, Ampadu, N'Golo Kante, Azpilicueta, Aubameyang, Tiemoue Bakayoko ile yollarını ayrılmıştı.

