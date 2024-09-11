Pochettino’dan sürpriz karar. Yeni adresi belli oldu

Son olarak Chelsea’de görev yapan ve geçtiğimiz sezon sonu ayrılan Teknik Direktör Mauricio Pochettino’nun yeni adresi belli oldu. Sürpriz bir karar veren Arjantinli teknik adam artık ABD milli takımını çalıştıracak.

ABD Futbol Federasyonu, 52 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının takımın başına geçtiğini resmen açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin de ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası yolundaki sürece vurgu yapıldı.

Pochettino konuyla ilgili yaptığı açıklamada "ABD Milli Takımı'na katılma kararı benim için sadece futbolla ilgili değildi. Bu takımın ve bu ülkenin çıktığı yolculukla da ilgiliydi. Buradaki enerji, tutku ve gerçekten tarihi bir başarı elde etme açlığı bana ilham veren şeylerdi. En az oyuncular kadar tutkulu taraftarların önünde ABD Erkek Milli Takımı'na liderlik etme fırsatını kaçıramazdım. Yetenek ve potansiyel dolu bir oyuncu grubu görüyorum. Birlikte tüm bu ulusun gurur duyacağı özel bir şey inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Introducing... #USMNT Head Coach Mauricio Pochettino ???????? — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024

Teknik direktörlük kariyerinde Espanyol, Southampton, Tottenham ve PSG gibi önemli ekipleri de çalıştırmış olan Pochettino, son olarak Premier Lig'in bir başka önemli ekibi Chelsea'de görev yapmıştı. İngiliz ekibi, 2023-24 sezonunun sona ermesiyle birlikte Arjantinli çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşma neticesinde yollarını ayırmıştı.