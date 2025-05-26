'Pode Sentar' 5 yıldız için geliyor: Kutlamalarda sahne alacak

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'Pode Sentar' 5 yıldız için geliyor: Kutlamalarda sahne alacak

'Pode Sentar' şarkısının sahibi Mc Livinho, GSYİAD'ın daveti üzerine İstanbul'a gelecek.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunda özdeşleşen Pode Sentar parçasının sahibi Mc Livinho, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) daveti üzerine bugün İstanbul’a geliyor.

MC Livinho, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlama videosuna “Gitmek istiyorum” yorumunda bulunmuştu.

Mc Livinho, Çarşamba günü GSYİAD’ın Four Seasons Oteli’nde düzenleyeceği gecede sahne alacak.

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