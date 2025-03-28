Poğaça hamuruna 1 tutam ekleyin daha iyi kabarıyor! 55 yıllık fırıncı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Poğaça hamuruna 1 tutam ekleyin daha iyi kabarıyor! 55 yıllık fırıncı açıkladı

55 yıllık fırıncı İbrahim usta poğaça yaparken işe yarar tüyoları paylaştı. Bakın lezzetli poğaça nasıl hazırlanmalı:

Poğaça, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Sabah kahvaltılarında, çay saatlerinde ya da misafir ağırlarken sofralarımızda sıkça yer verdiğimiz bu lezzetli hamur işi, yumuşak dokusu ve kabarıklığıyla gönülleri fetheder. Ancak bazen evde yapılan poğaçalar, fırından çıkan o mükemmel kıvamı yakalamakta zorlanabilir. İşte tam da bu noktada, 55 yıllık deneyimiyle tanınan usta fırıncı İbrahim Usta'nın bir sırrı devreye giriyor.

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İbrahim Usta, yıllardır uyguladığı bir püf noktayı bizlerle paylaşıyor: "Poğaça hamuruna bir tutam kabartma tozu ekleyin." Evet, doğru duydunuz. Hamur mayalı olsa bile, içine ekleyeceğiniz bir tutam kabartma tozu, poğaçalarınızın daha iyi kabarmasını sağlıyor. İbrahim Usta'ya göre bu küçük ama etkili dokunuş, hamurun daha homojen bir şekilde kabarmasına yardımcı oluyor ve fırından çıkan poğaçaların hem görsel hem de lezzet açısından mükemmel bir sonuç vermesini sağlıyor.

Pofuduk poğaça malzemeler:

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı ılık süt
  • 2 yumurta akı
  • 1 paket yaş maya
  • 2 tatlı kaşığı toz şeker
  • 5-6 bardak un
  • İçine, isterseniz peynir

Pofuduk poğaça yapılışı:

  • Daha önceden ılıttığımız sütü yoğurma kabına alıyoruz. Ardından yaş mayayı ekleyip, sütün içinde katıyoruz.
  • Bu karışımın içine yumurtanın akını, şeker ve tuzu da ilave edip elimizle karıştırıyoruz. Unu azar azar ilave ederek yoğuruyoruz.
  • Hamurumuz yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor.
  • Daha sonra yoğurma kabının ağzını kapatıp oda ısısında mayalanmaya bırakıyoruz.
  • Hamurumuz 2 katı kadar kabardığı zaman, mayalanmış demektir.
  • Mayalanmış olan hamurdan arzu ettiğimiz ebatta parçalar koparıp şekil veriyoruz.
  • Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklarla diziyoruz.
  • Bu şekilde tepsinin ağzını kapatarak1 saat kadar bekletirsek poğaçaların hamuru daha da şişer ve yumuşak olur.
  • Son işlem olarak da hamurlarımızın üzerine dikkatlice yumurta sarısını sürdükten sonra, 200 derecede ısıtılmış fırında 15 -20 dakika kızarana kadar pişiriyoruz.
  • Afiyet olsun...

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