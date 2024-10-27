Pogba için ikinci bahar! Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye...

Dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, doping kullanması sebebiyle futboldan 4 yıl men edilmişti. Yıldız futbolcu şimdi bu cezanın 18 aya indirilmesinin sonrasında futbola geri dönmeye hazırlanırken, Juventus ile sözleşmesi devam eden Pogba'nın mart ayında top başı yapacağı konuşuluyor.

MOURINHO SÖZLERİYLE FİTİLİ ATEŞLEDİ

Bonservisi Juventus'ta bulunan Pogba, zorlu sürecin akabinde yakın geçmişte İngiliz basınından Daily Mail'e röportaj vermişti. Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, Manchester United'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho hakkında da konuşmarak, Portekizli teknik adam ile Manchester United'daki ilişkisini ilginç sözlerle anlatmış ve"Jose Mourinho'ya çok saygı duyuyorum, onu görsem ona kocaman sarılırım. Onunla oturup konuşmam gerek. Mourinho ile aramızdaki ilişki, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Pogba bu sözlerinin ardından Fenerbahçe'ye transfer söylentilerinin fitilini ateşlemişti.

POGBA İÇİN FENERBAHÇE YORUMU

Ayrıya İtalyan ve İngiliz gazeteciler, Paul Pogba'nın Fenerbahçe'ye transfer ihtimali ile ilgili Skorer'e konuştu. Tuttomercato’nun Juventus muhabiri Marco Spadavecchia, bu konuyla ilgili "Pogba, Juventus ile sözleşmesini feshedecek ve bonservisi elinde bir oyuncuya dönüşecek.Herhangi bir sakatlığı veya sağlık sorunu da yok ama uzun süredir profesyonel futbolun uzağında olması nedeniyle eski formuna kavuşması biraz zaman alabilir. "Paul Pogba'nın Fenerbahçe’de oynayabileceğini düşünüyorum. Sonuçta bu ikili (Jose Mourinho&Paul Pogba) zamanında Manchester United'da birlikte kupalar kazanmış bir ikili." ifadelerini kullandı.

POGBA'YA TÜRKİYE ÖNERİSİ

The Sun gazetesinden Charlie Wyett ise Fenerbahçe'nin Paul Pogba'yı transfer etme ihtimali üzerine "Paul Pogba başka bir kulübe transfer olacak ancak bu kulübün büyük bir kulüp olacağından pek emin değilim. Pogba’nın yeniden Mourinho’nun takımında oynamasının önünde bir engel göremiyorum. Premier Lig’deki altlardaki bir takımda ya da Türkiye’de forma giyebilir. Muhtemelen soluğu Suudi Arabistan’da alacak ama bana kalırsa Türkiye’yi denemesi gerekir." ifadeleriyle dikkat çekti.