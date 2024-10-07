Pogba, Juventus'tan ayrılıyor

Fransız futbolcu Paul Pogba'nın Juventus'tan ayrılması bekleniyor. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Pogba'nın doping cezasının dört yıldan 18 aya indirildiğini resmen duyurdu. Bu gelişme, Pogba'nın yeniden futbola dönme yolunu açtı. 31 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında antrenmanlara başlayabilecek ve Mart ayında yeniden sahalara dönebilecek.

Pogba, 2023 yılında dehidroepiandrosteron (DHEA) maddesi için pozitif test vermişti. DHEA, vücutta hormon üretimini, özellikle de testosteron seviyesini artıran bir bileşik olarak biliniyor. Doping skandalının ardından futboldan uzak kalan Pogba, kariyerine yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bu bağlamda Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'daki kulüplerden teklif alması bekleniyor.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMA ZAMANI

Pogba, Juventus'ta geçirdiği zorlu süreçlere rağmen, hem takım arkadaşlarına hem de Torino şehrine duygusal olarak hala yakın hissettiğini belirtiyor. Juventus taraftarlarından ve takım arkadaşlarından aldığı destek mesajları, bu zor dönemde ona moral kaynağı olmuş durumda. Ancak, kariyerine yeni bir sayfa açmak ve temiz bir başlangıç yapmak için Juventus ile yollarını ayırmanın en iyi seçenek olacağını düşünüyor. Bu ayrılığın hem Pogba hem de Juventus için en doğru karar olacağına inanılıyor.

Pogba'nın bu zor süreçte duygusal anlamda oldukça yıprandığı biliniyor. Ancak, yeniden futbola dönme ve kendini kanıtlama isteği onu motive ediyor. Pogba, futbol kariyerine devam edebilmek için bu yeni başlangıcın hem profesyonel hem de kişisel hayatı için en iyisi olacağını düşünüyor. Juventus ile olan sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, Pogba'nın serbest oyuncu statüsüne geçerek başka kulüplerle görüşmelere başlaması muhtemel.

Öte yandan Pogba, Fransa Milli Takımı’na olan bağlılığını sürdürmeye kararlı. Fransa Futbol Federasyonu (FFF), ona bu süreçte büyük destek verdi. FFF, geçtiğimiz hafta Instagram'da Pogba'nın Fransa Milli Takımı formasıyla yer aldığı bir video paylaşarak bu desteğini gösterdi. Pogba'nın bu videoya duygusal bir anlam yüklediği ve federasyonun kendisine gösterdiği bu jestin kendisini motive ettiği ifade ediliyor. Pogba, milli takıma dönme umudunu canlı tutarken, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ile olan yakın ilişkisini de koruyor. Deschamps’ı bir baba figürü olarak gören Pogba, Fransa Milli Takımı'nın önümüzdeki maçlarını yakından takip edeceğini ve milli arada Deschamps ile buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Paul Pogba, futbol dünyasında yeniden kendini kanıtlamaya hazır. Kariyerindeki bu önemli dönüm noktası, hem Juventus’tan ayrılması hem de yeni bir başlangıç yapma fırsatı olarak görülüyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Avrupa’dan gelecek teklifler, Pogba’nın geleceği için belirleyici olacak. Pogba'nın Juventus'tan ayrıldıktan sonra hangi takımı seçeceği futbol dünyasında büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda.

Fransa Futbol Federasyonu'nun Pogba'ya verdiği destek ve onun futbol tutkusunu yeniden kazanması, milli takımda da onu tekrar görebileceğimiz anlamına gelebilir. Pogba, bu zor dönemden güçlenerek çıkmayı hedefliyor ve futbola olan bağlılığıyla yeniden sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor.