Monaco'nun sezon başında kadrosuna kattığı Paul Pogba, hafta sonu oynanacak Rennes maçının kadrosuna dahil edildi.

Fransız yıldız, teknik direktör Sebastien Pocognoli'nin görev vermesi hâlinde yıllar sonra resmi bir karşılaşmada sahalara geri dönecek.

Juventus forması giydiği dönemde 18 ay doping cezası alan ve bu süreçte kariyerine uzun bir ara vermek zorunda kalan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, cezayı tamamen geride bırakarak yeniden üst seviyede futbol oynamaya hazırlanıyor.

Monaco teknik heyetinin Pogba'nın fiziksel durumundan memnun olduğu, oyuncunun antrenmanlardaki temposuyla dikkat çektiği ifade ediliyor. Rennes maçındaki olası dönüşü, Fransız futbolunda da büyük bir merakla bekleniyor.