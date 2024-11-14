Pogba’yı hangi Süper Lig kulübüne önerdiler? Tek isteği sahaya çıkmak

Bir dönem Avrupa’nın en yetenekli orta sahalarından biri olarak gösterilen Pogba, Fransa ile Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra kariyerinde büyük düşüş yaşadı. Geçen yılın Ağustos ayında yapılan testlerde Fransız oyuncuda yasaklı madde tespit edildiği için 4 yıl men cezası aldı.

Pogba, yaptığı itirazda kesinlikle doping ya da yasaklı madde kullanmadığını belirterek hukuk mücadelesi başlattı. CAS, yapılan itiraz sonucu Pgba’ya verilen 4 yıllık cezayı 18 aya indirdi. Önümüzdeki yılın Mart ayında sahalara dönmesi beklenen Fransız orta saha oyuncusu, sözleşmesi bulunan Juventus’tan ayrılmaya hazırlanıyor. Çıkan haberlere göre Pogba kendisini yeniden kanıtlayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

HANGİ SÜPER LİG KULÜBÜNE ÖNERDİLER?

Fransız basınında çıkan haberlere göre, 31 yaşındaki oyuncu bazı kulüplere önerildi. Pogba’nın önerildiği takımlar arasında Fenerbahçe’nin de olduğu öğrenildi.

Fransız orta saha oyuncusunun maddi beklentilerinin oldukça düşük olduğu, tek beklentisinin sahaya çıkıp futbol oynamak olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin Teknik Direktör Mourinho’nun onay vermesi durumunda transfer için çalışma yürütebileceği öğrenildi.

Pogba, kısa süre önce verdiği röportajda Mourinho’yu çok sevdiğini, onun için Manchester United’a imza attığını söylemiş, “Onunla ilişkimiz bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Onu yeniden görsem, kocaman sarılırdım” demişti.