Pokemon kartından kan çıktı: Bir kişi ağır yaralı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pokemon kartından kan çıktı: Bir kişi ağır yaralı

ABDi Kaliforniya’daki bir mağaza önünde, Pokemon kartı almak için bekleyenler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

Kaliforniya’nın Colma kentinde bulunan GameStop mağazası önünde, Pokemon kartı kuyruğunda çıkan kavga faciaya dönüştü. Colma Polis Departmanı’nın aktardığına göre, 49 yaşındaki Miguel OrellanasFlores sıraya kaydığını fark eden bir kişiyle tartışmaya girdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

OrellanasFlores, yanındaki cam kavanozla mağdurun başına vurdu. Ardından 27 yaşındaki Isaiah Calles, kırılan cam parçalarıyla mağduru defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kişi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumunun stabil olduğu açıklandı.

Olay yerinden kaçan iki zanlı, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Honda ve Toyota marka araçlarla kaçan zanlılar, mağdurun sağladığı fotoğraflar sayesinde tespit edildi. Colma ve Daly City polis birimleri iş birliğiyle gözaltına alındılar.

Her iki zanlı; ölümcül silahla saldırı, ağır bedensel yaralama ve suç işlemek için iş birliği suçlamalarıyla San Mateo İlçe Hapishanesine sevk edildi. Colma Polis Departmanı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

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