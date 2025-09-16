Polat ailesine yeni soruşturma! İşte suçlamalar

Güzellik merkezi sahibi olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yeni suçlamalar gündeme geldi.

Gazeteci İhsan Yalçın’ın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Polat çifti ile Engin Polat’ın babası Sezgin Polat hakkında, Dilan Polat Güzellik Merkezi’nin Bağcılar şubesinin sahibi Erdener Aktaş’ın savcılığa yaptığı suç duyurusu ile "nitelikli dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla yeni bir soruşturma başlattı.

"POLAT AİLESİ BİZİ DOLANDIRDI"

Aktaş, "Polat ailesi bizi dolandırdı" iddiasına bulundu. Dosyaya savcı atanırken, delillerin incelenmesine başlandı.

Polat ailesi önümüzdeki günlerde ifade vermek üzere adliyeye çağrılacak.

