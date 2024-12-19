Polat çifti yeniden hakim karşısında! Mahkemede çıldırdı...Soğuk cüzdan iddiası

Dilan ve Engin Polat'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet' suçlarından yargılandığı dava Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada yargılanan 28 sanık arasında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu, Can Doğu ve Ahmet Gün de vardı.

3 TANIK İFADE VERDİ

Duruşmada, başka suçlardan tutuklu olan 3 tanık ifade verdi. Tanık Emre Ç., sanıklarla 2017'den itibaren Veysel Şahin vasıtasıyla tanıştığını söyleyerek, "Veysel Şahin, Engin Polat'ı sisteme dahil etti. Yasa dışı bahis sistemiydi bu. Web sitesinin yönetimini bana verdiler. Kendi bahis sitelerimi yurt dışında işletiyordum. Derkan Başer, Engin Polat'a kefil oldu. Amacımız, yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri aklayıp resmi yollara sokmaktı. Ben Gürcistan ve Yunanistan'da çalışıyordum. Veysel Şahin 2017'de hapse girdi, 2018'de Derkan Başer ve ben yetkili olduk. Derkan Başer Türkiye pazarını ele aldı, ben de diğer ülkeleri" dedi.

PARALAR SOĞUK CÜZDANLARA YÖNLENDİRİLDİ

Emre Ç., "Bahis sitesi dışında, işimizi sağlama almak için kasa sistemi kurduk. Paralar sistem üzerinden giriyordu, MASAK bunu 30 günde tespit edemiyordu, bu yüzden siber suçlar devreye giriyordu. Bu kişiler üzerinden kurulan şirketler pazara açıldı ve paralar bu şirketlerin hesaplarına aktarıldı. Paralar soğuk cüzdanlara yönlendirildi" diye ekledi.

Tanık Erkan Ş. ise, "Dilan ve Engin Polat'la 2021'de Mustafa Özalp'ın ajansı üzerinden ortaklık yaptık. Sosyal medya fenomeni ve yazılımcıydım. Dilan'la çalıştık ama sonra aramız bozuldu, sosyal medyada birbirimizi karaladık" ifadelerini kullandı.

BİTCOİN CÜZDANLARI ÜZERİNDEN PARA TRANSFERLERİ YAPILDI

Erkan Ş., "Dilan'ın hesabını Mustafa aracılığıyla kapattırdık. Onların telefonlarına RAT yerleştirdim, böylece banka gibi mesajlar atıp kişisel bilgilere ulaşabiliyorduk. Ayrıca sanal bahis için de bu yöntemi kullandık. Bitcoin cüzdanları üzerinden para transferleri yapıldı" diye açıkladı.

“BU BİR KUMPAS”

Engin Polat, tanıkların iddialarına karşı, "Bu tanıkları hiç tanımıyorum. Anlattıklarıyla alakam yok. Şirketlerimizin bize verilmesini istiyoruz" dedi. Dilan Polat da, "Tamamen iftira. Bu bir kumpas. Namusum ve çocuklarım üzerine yemin ederim ki bu insanları hiç görmedim" diyerek tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

“CEZAEVİNDE ÇOK YIPRANDIM”

Sıla Doğu, "Tanıkları tanımıyoruz. Derkan Başer'le hiç yüz yüze gelmedik. Lupus hastasıyım, cezaevinde çok yıprandım. Tedbirlerin kaldırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Can Doğu da beraatini istedi. Mahkeme, ara karar için duruşmaya ara verdi.