Polat çiftine 40 yıla kadar hapis istemi! Cezanın detayları ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Polat çiftine 40 yıla kadar hapis istemi! Cezanın detayları ortaya çıktı

28 kişilik bir grup, aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu isimlerle birlikte, kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından yargı önüne çıkacak. Savcılık makamı, Polat çiftinin üç farklı itham sonucu 20'den 40 yıla kadar hapisle yüz yüze olduğunu belirtiyor.

Dilan ve Engin Polat isimli şahısların da içinde bulunduğu toplam 28 kişiye yönelik kara para aklama suçlamasıyla ilgili soruşturma sona erdi. İddianameye göre, Polat çifti üç ayrı suçlama neticesinde 20 ile 40 yıl arasında değişen hapis cezaları ile karşı karşıya. Diğer şüphelilerin ise farklı suçlamalar doğrultusunda çeşitli hapis cezalarına çarptırılmaları öngörülüyor.

İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında, Dilan ve Engin Polat isimli iki şahıs dahil olmak üzere toplam 28 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen soruşturma sonucunda, Polat çifti ve diğer şüphelilerin çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldıkları belirtildi.

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İddianamede, Dilan ve Engin Polat'ın örgüt kurmak, yönetmek, suçtan elde edilen geliri aklamak ve yasa dışı bahis oyunları düzenlemek suçlarından 20 ile 40 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor. Diğer şüphelilerin ise farklı suçlamalarla yargılanacakları ifade edildi. Hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu ve mahkemenin iddianameyi kabul ettiği bilgisi alındı. Önümüzdeki günlerde Polat çiftinin mahkemede yargılanmaları bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Engin Polat ve Dilan Polat, kara para aklama, vergi kaçırma ve yasadışı bahis oyunları düzenleme kanunlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla soruşturuluyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, çiftin ve ilişkili oldukları şirketlerin milyonlarca lira tutarında parayı yasa dışı yollarla akladıkları öne sürülüyor.

İddialara göre, internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen gelirlerin vergi matrahını düşürmek için sahte belgeler kullanıldı, nakit hasılat şahsi hesaplara ve Milda Gayrimenkul şirketine aktarıldı, bu yolla lüks taşınmazlar ve araçlar edinilerek mal varlıkları aklandı. İnternet satışlarının gerçekliğinin ve ilişkili kurumlar adına alınan POS cihazları üzerinden yapılan işlemlerin yasallığının banka ve ödeme kuruluşlarından alınacak verilerle teyit edilmesi gerektiği belirtiliyor.

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