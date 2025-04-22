Polatların lüks araçları satışa çıkmıştı! Mahkemeden sürpriz karar! Listeden çıkarıldılar

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin lüks araçları açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılmıştı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı bilgiye göre; mahkemeden TMSF'ye yürütmeyi durdurma kararı geldi. Karar sonrası TMSF, araçları listeden çıkardı.

Dilan Polat ve Engin Polat, Türkiye'nin gündeminde kalmaya devam ediyor. Polat çiftinin lüks araçlarla ilgili yeni bir gelişmeyi gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı.

ARAÇLAR İHALE LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından:

"Dilan ve Engin Polat’ın Lüks Araçları Satışa Çıkarılmıştı: Mahkemeden TMSF’ye Şok Yürütmeyi Durdurma Kararı!

▪️Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Engin ve Dilan Polat başta olmak üzere Polat ailesine ait lüks araçları ihale yoluyla satışa çıkarmıştı. Piyasa değeri yaklaşık 77 milyon TL olan bu araçların satışıyla önemli bir gelir elde edilmesi planlanıyordu.

▪️Ancak Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz’un yaptığı başvuru sonucunda mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.

▪️Satışın durdurulması, TMSF cephesinde adeta şok etkisi yarattı. Gözler şimdi TMSF’nin atacağı yeni adımlara çevrildi."