Polatlı'da hafif ticari araç kamyonun altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Ankara’nın Polatlı ilçesinde, hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Eskişehir-Ankara yolu Polatlı istikametinde meydana geldi. Polatlı Sakarya Kışlası Tesislerinde çalışan 3 kişinin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde seyreden İ.Y. yönetimindeki balya yüklü kamyona çarptı. Hafif ticari aracın kamyonun altına girdiği kazada Havva Nur Dursun (19) ve Aleyna Kılınç (20) olay yerinde hayatını kaybederken, aracın sürücüsü ise ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan hafif ticari aracın şoförü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin kamyon sürücüsü İ.Y. gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

