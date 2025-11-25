YENİÇAĞ - Ankara / Şevket Gölük

Polatlı'da bulunan KYK öğrenci yurdunda gelen genç öğrenci 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın ölümü büyük üzüntü yarattı.

Polatlı'da bulunan kız öğrenci yurdunda kalan 20 yaşındaki M.E. henüz belirlenemeyen bir nedenle 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı. Genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde üniversite öğrencisi olan M.E., kaldığı kız öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı. M.E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elin olay, Polatlı Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan kyk kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Üniversite öğrencisi M.E., kaldığı kız öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı. Yurtta kalan öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç öğrenciden acı haber sabah saatlerinde geldi. M.E., hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Hakkari Yüksekova doğumlu olan genç kızın Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü'nde öğrenci olduğu belirlendi. 20 yaşındaki kız öğrencinin otops işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da defnedileceği açıklandı.