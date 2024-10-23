Polatlı'da mera kavgasında sopa ile yaralanan Muhammet'ten acı haber

Düzenleme: Kaynak: DHA
Polatlı'da mera kavgasında sopa ile yaralanan Muhammet'ten acı haber

Ankara Polatlı’da merada hayvanlarını otlatan Muhammet Ateş ile Y. Ç, arasında otlak alanın paylaşımı konusunda çıkan tartışma kanlı bitti. Sopa darbesi ile yaralanan Muhammet Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hayvanların otlatıldığı meranın paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada Y. Ç'nin (42) sopa ile darp ettiği Muhammet Ateş (35), hayatını kaybetti.

Olay, Tatkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Merada hayvanlarını otlatan Muhammet Ateş ile Y.Ç, arasında otlak alanın paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Y. Ç, Muhammet Ateş'i sopayla darbetti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ateş, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılırken, Y.Ç, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muhammet Ateş, bugün hayatını kaybetti. Ateş'in cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenilirken, Y. Ç'in jandarmadaki sorgusu sürüyor. (DHA)

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