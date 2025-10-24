Kaza, akşam saatlerinde Uzunbeyli-Yüzükbaşı Mahallesi yolunda meydana geldi. Yusuf Erol yönetimindeki 06 EVM 840 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin M.'nin kullandığı 42 TU 298 plakalı traktöre arkadan çarptı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yusuf Erol’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan traktör sürücüsü Hüseyin M., kaza yerindeki ilk müdahale sonrası kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.