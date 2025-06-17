Polen alerjisi olanların dışarı çıkmaması gereken saatler

Bahar aylarıyla birlikte doğanın canlanması, polen alerjisi olanlar için zorlu bir dönemin de başlangıcı anlamına geldi.

Polenlerin havada yoğunlaştığı saatler, alerjik reaksiyonları tetikleyerek burun akıntısı, hapşırma, gözlerde kaşıntı ve nefes darlığı gibi semptomları artırdı.

Uzmanlar, polen alerjisiyle mücadelede dışarı çıkmama saatlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu rahatsızlığı kontrol altına almanın yollarını ortaya koydu.

POLEN YOĞUNLUĞU HANGİ SAATLERDE ZİRVE YAPIYOR?

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği’nin verilerine göre, polenler özellikle sabah saat 05:00-10:00 ve akşam saat 18:00-20:00 arasında havada en yoğun seviyeye ulaştı. Bu saatlerde polen konsantrasyonunun artması, alerjik reaksiyonların şiddetlenmesine neden oldu.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden alerji uzmanı Dr. Clifford Bassett, “Polen yoğunluğunun yüksek olduğu sabah ve akşam saatlerinde dışarıda geçirilen zamanı minimuma indirmek, semptomları önemli ölçüde azaltabilir” dedi. Bassett, özellikle rüzgarlı ve kuru havalarda polenlerin kilometrelerce taşınabildiğini, bu nedenle açık hava aktivitelerinden kaçınılması gerektiğini belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Journal of Allergy and Clinical Immunology’de yayımlanan bir çalışma, polen alerjisinin son yıllarda küresel ısınma nedeniyle daha uzun süreli ve şiddetli hale geldiğini gösterdi.

Araştırma, polen mevsiminin son 10 yılda 27 gün uzadığını ve alerjik reaksiyonların çocuklarda ve genç yetişkinlerde %30 oranında arttığını ortaya koydu. Ayrıca, Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Akademisi (AAAAI), dünya genelinde her beş kişiden birinin mevsimsel alerjilerden etkilendiğini ve bu kişilerin %40’ının göz alerjisi belirtileri gösterdiğini bildirdi.

Uzmanlar, polen alerjisinin yalnızca bahar aylarıyla sınırlı olmadığını, ağaç polenlerinin Şubat-Nisan, çayır polenlerinin Nisan-Haziran, yabani ot polenlerinin ise Ağustos-Eylül aylarında etkili olduğunu belirterek, “Polen alerjisi olanlar, özellikle sabah erken ve akşamüstü saatlerde evde kalmalı, pencereleri kapalı tutmalı ve polen filtreli klimalar kullanmalı” tavsiyesinde bulundu.

SEMPTOMLARI AZALTMAK İÇİN PRATİK ÖNERİLER

Uzmanlar, polen alerjisiyle mücadelede yaşam tarzı değişikliklerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uzmanlar, polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkılmamasını, eve dönüldüğünde kıyafetlerin değiştirilip duş alınmasını önerdi. Ayrıca, burun irrigasyonu gibi doğal yöntemler de semptomları hafifletmede yardımcı olabilir. Tuzlu suyla burun yıkama, polenleri temizleyerek burun tıkanıklığını azalttı.

Journal of Nutritional Biochemistry’de yayımlanan bir çalışma, quercetin içeren gıdaların (elma, soğan, kiraz gibi) histamin salınımını baskılayarak alerji semptomlarını hafifletebileceğini gösterdi.

Dr. Bassett, bitkisel çaylarla göz yıkama gibi yöntemlerin enfeksiyon riskini artırabileceği konusunda uyarıyor ve bu tür uygulamaların doktor onayıyla yapılması gerektiğini belirtti.

UZUN VADELİ ÇÖZÜM: İMMÜNOTERAPİ

Polen alerjisi tedavisinde ilaçlar (antihistaminikler, nazal spreyler, göz damlaları) semptomları hafifletse de, uzun vadeli çözüm için immünoterapi (alerji aşısı) önerildi.

Uzmanlardan yapılan açıklamaya göre, immünoterapi, polenlere karşı bağışıklık sistemini kademeli olarak duyarsızlaştırarak alerjik reaksiyonları azaltıyor. Ancak, bu tedavi uzun süreli bir süreç gerektiriyor ve mutlaka uzman kontrolünde uygulanmalı.

Polen alerjisi, doğru önlemlerle kontrol altına alınabilir bir durum. Uzmanların önerdiği dışarı çıkmama saatlerine uymak, polen filtreli cihazlar kullanmak ve yaşam tarzı değişiklikleri uygulamak, semptomları azaltmada etkili.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu basit adımların yaşam kalitesini artırabileceğini gösterdi.

Alerji belirtileri devam ederse, bir alerji uzmanına başvurarak kişiselleştirilmiş tedavi planı oluşturmak en doğru yaklaşım.