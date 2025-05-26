Polen yoğunluğu ile birlikte alerjik şikayetler de arttı

Kaynak: AA
Polen yoğunluğu ile birlikte alerjik şikayetler de arttı

Van'da artan polen yoğunluğu alerjik şikayetleri artırdı. Uzman Dr. Atlı, polen yoğunluğuna karşı şikayet eden hastaların önlem alması gerektiğini vurguladı.

Van'da son günlerde artan polen yoğunluğu nedeniyle alerjik şikayetlerin arttığı belirtildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı, basın mensuplarına kentte mayıs ve haziran aylarında polen yoğunluğunun zirveye ulaştığını söyledi.

Polenlerin, kent merkezi ve ilçelerde bulunan kavak ağaçları başta olmak üzere çimen ve yabani otlardan kaynaklandığını belirten Atlı, "Bu durum alerjik reaksiyonlara yol açıyor. Bu dönemde hastanemize öksürük, hırıltılı solunum, gözlerde kızarma ve kaşıntı gibi şikayetlerle başvuran hasta sayısında belirgin bir artış yaşanıyor" dedi.

"ALERJİK BİREYLER, MASKE VE KORUYUCU GÖZLÜK KULLANMALI"

Polenlerin özellikle sabah ve öğle saatlerinde havada daha yoğun olduğunu belirten Atlı, şunları kaydetti:

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"Bu saatlerde dış ortamda bulunmamaya özen gösterilmeli. Evlerin havalandırılması mümkünse akşam saatlerinde yapılmalı. Alerjik bireyler, dışarı çıkarken, maske ve koruyucu gözlük kullanmalı. Eve geldiklerinde kıyafetlerini değiştirmeli, duş almalı ve dış ortamdan gelen giysileri yıkamalı. Polenler özellikle astım hastalarında mevsimsel olarak atakları tetikleyebilir. Bu durum, solunum yetmezliğine ve acil başvuruların artmasına neden olabiliyor. Astım, saman nezlesi ve ürtiker gibi hastalıkları bulunan bireyler, tedavilerini aksatmamalı. Bu dönemde sağlık kuruluşlarına başvurularda yoğunluk gözlemleniyor. Hastalarımız geçmeyen kaşıntı, öksürük, nefes darlığı ve boğazda yanma gibi şikayetleri olduğunda mutlaka polikliniğimize başvurmalı."

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