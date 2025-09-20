Poligonda intihar etmeye çalışırken eğitmenini vurdu

Kaynak: İHA
Poligonda intihar etmeye çalışırken eğitmenini vurdu

İstanbul’da poligonda intihar girişiminde bulunan bir kişiye eğitmeni müdahale etmeye çalıştı. İntihar girişiminde bulunan şahıs o sırada hem kendisini hem de eğitmenini vurdu.

İstanbul Esenyurt'ta poligonda intihar etmek isteyen bir kişi, eğitmeni de vurdu. Olay, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir poligonda meydana geldi.

İddiaya göre, poligonda intihar etmek isteyen şahıs, kendine nişan aldı. M.H.A. isimli eğitmen, intihar girişiminde bulunan E.K.'yı görünce hemen araya girdi.

E.K. o esnada hem kendini hem de eğitmenini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise, olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

