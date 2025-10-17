Vedat Medet Yıldırım/Konya/Yeniçağ
Konya'nın Ereğli ilçesi Zigökalp Mahallesi Türkmen Caddesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Öğle saatlerinde üç şüpheli kadın, apartman dairesinin kapısını zorlayarak hırsızlık girişiminde bulundu.
Ev sahibi kapıyı açtığında panikleyen zanlılar, hızla kaçtı. Olayı fark eden ev sahibi, güvenlik kamerasıyla şüphelilerin net görüntülerini yakaladı ve polise şikayette bulundu. Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.
Görüntülerde kadınların çantalarında aletler taşıdığı ve koordineli hareket ettiği tespit edildi. Polis, benzer hırsızlık şikayetlerini tarayarak şüphelilerin önceki suçlara karışıp karışmadığını araştırıyor.
Mahalle sakinleri tedirgin, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.