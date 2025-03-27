Polis anlaşmaya uymadı, öğrenciler yürüyüşe geçti! ODTÜ'de çok sayıda gözaltı

"Müzakereye" uymayan polisleri protesto etmek için bir araya gelen ODTÜ öğrencilerine polis müdahale etti.

ODTÜ'lü öğrencilerin akşam saatlerinde başlayan yürüyüşüne polis TOMA ve biber gazıyla müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen ODTÜ öğrencileri, dün polis ile yaptıkları "müzakere" sonrasında okul önünde bulunan TOMA'ların ve çevik kuvvetin geri çekilmemesi üzerine tekrar Beşinci Yurt Binası önünde bir araya geldi.

Öğrenciler, sloganlar eşlinde rektörlük binasına yürüdü. Yapılan basın açıklamasında, "19 Mart’tan beridir faşizan baskı politikalarıyla memleketimizi açık hava hapishanesine çeviren, şehirlere ve meydanlara giriş ve çıkışları yasaklayan iktidar, kampüsümüzü günlerdir abluka altına almış, giriş çıkışlarımıza saatlerce mani olmaktadır. Bu durumun acil son bulması gerekmektedir. Kampüslerimiz, açık hava hapishanesi değil, bilimsel, özgür düşüncenin üretim yeri olmalıdır" denildi. Açıklama sonrasında öğrencilerin A1 Kapısı'na yürümesi üzerine polis müdahale etti.

POLİS ANLAŞMAYA UYMADI, ÖĞRENCİLER YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce ODTÜ'lü öğrenci dün akşam Beşinci Yurt Binası önünde bir araya gelerek, sloganlar eşliğinde A1 Kapısı’na yürümüş, Polis ve ODTÜ öğrencileri arasında yapılan iki saatlik görüşmeler sonrasın A1 Kapısı’nda yer alan TOMA’ların ve çevik kuvvet polislerinin ayrılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.



POLİS ABLUKASI BİTMEYİNCİ ÖĞRENCİLER TEKRAR YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

ODTÜ öğrencileri, "müzakere" sonrasında okuldaki çevik kuvvet ve TOMA "ablukasının" sona ermemesi üzerine tekrar Beşinci Yurt Binası önünde bir araya geldi. Öğrenciler daha sonrasında sloganlar eşliğinde rektörlük binasının önüne yürüdü.



REKTÖRLÜK ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Rektörlük önünde yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:



"19 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan toplumsal hareketi sahipleniyor, hükümetin sınır bilmez baskı politikalarına karşı çıkan halkımızla birlikte biz de başkaldırıyoruz. 23 yıllık AKP iktidarı, safha safha zorba politikalarını ilerletmiş. Sermayenin çıkarı uğruna halkımız genel bir ekonomik yoksulluğa mahkum edilmiştir. Bu süreç boyunca AKP hükümeti sadece baskı ile değil, halkımızı, kimlikler üzerinden birbirine düşürmeye çalışmaktadır. bizler bu politikalardan artık bıkmış ODTÜ öğrencileri olarak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi özgürce yaşadığımız bir ülkenin özlemiyle tutuşuyoruz.



"BOYKOTLARI SINIF SINIR SIRI SIRA ÖRÜYORUZ"



Bu özlemimizi gerçekleştirmek için alanlarda, sokaklarda, Karakaya Kapısı’nda sesimizi yükseltmekle kalmayıp, bölümlerimizde ve fakültelerimizde başta ODTÜ olarak bütün üniversitelerde boykotlarımızı sınıf sınıf, sıra sıra örüyoruz ve öreceğiz. Buradan haykırıyoruz ki baskılara, yasaklara, hukuksuzluğa, kayyumlara, tutuklamalara ve yoksulluğa karşı hayatı durduruyoruz.



"DİRENİŞTE YER ALANLARIN TUTUKLANMASI KABUL EDİLEMEZ"



İmamoğlu’nun tutuklanmasından bu güne kadar süre gelen halk ve öğrenci direnişlerine, hükümeti ve bütün siyasetçileri kulak vermeye çağırıyoruz. Bu direnişlerin içerisinde yer alan arkadaşlarımızın ne noktada dururlarsa dursun, tutuklanması ve gözaltına alınması kabul edilemez. Sizler bizi bölmeye ve kodeslere tıktıkça bizler daha da bütünleşecek daha da çok direneceğiz.



"İKTİDAR KAMPÜSÜMÜZÜ GÜNLERDİR ABLUKA ALTINA ALMIŞ, GİRİŞ ÇIKIŞLARIMIZA MANİ OLMAKDA"

19 Mart’tan beridir faşizan baskı politikalarıyla memleketimizi açık hava hapishanesine çeviren, şehirlere ve meydanlara giriş ve çıkışları yasaklayan iktidar, kampüsümüzü günlerdir abluka altına almış, giriş çıkışlarımıza saatlerce mani olmaktadır. Bu durumun acil son bulması gerekmektedir. Kampüslerimiz, açık hava hapishanesi değil, bilimsel, özgür düşüncenin üretim yeri olmalıdır. Bu koşulun sağlanması için sadece ablukanın kaldırılması değil, başta ODTÜ olmak üzere, bütün üniversitelerde, üniversite rektörlerinin üniversite bileşenlerince seçilmesini istiyoruz."



CHP MİLLETVEKİLLERİ ODTÜ’DE



Basın açıklamasından sonra ODTÜ’lü öğrencilerin A1 Kapısı’na yürümesi üzerine, okula gelen CHP Hatay Mehmet Güzelmansur ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, öğrencilerin TOMA ve Çevik Kuvvet polislerinin ODTÜ’den çekilmesi halinde, rektörlük önünde açıklama yaparak dağılma taleplerini, güvenlik güçlerine iletti. Öğrencilerin A1 Kapısı önünde basın açıklaması yapma talebinin reddedilmesi ve rektörülük binasına tarafına çekilmemeleri üzerine polis müdahalesi başladı.