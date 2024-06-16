Polis arabası buzağıya çarptı ortalık birbirine girdi

İngiltere’nin başkenti Londra’nın batısında bir polis aracı yolda koşan bir buzağıya çarptı. Görgü tanıkları polislere sert tepki gösterdi. Olayda buzağının ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduğu ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayı gören bir görgü tanığı İngiliz basınına yaptığı açıklamada polis aracının çarpması sonrası buzağının yere düştüğünü ve ayağa kalkmaya çalıştığını söyledi. Görgü tanığı buna rağmen polis ekiplerinin buzağıyı engellemek için müdahale ettiğini söyledi.

Olayın büyük tepki çekmesi sonrası polis teşkilatı açıklama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurulurken, polislerin çevrede yaşayan halkın güvenliği için buzağının durdurmaya çalıştığını savundu.

Olaya tepki gösterenler polislerin daha insancıl müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.