Polis aracına çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı! 4 polis yaralandı

Olay yerine gelen sürücünün yakınlarının da polislere karşı direnmesiyle arbede çıktı. Sürücüyü kaçırmaya çalışan ve polise saldıran grup, polis ekiplerinin müdahalesine rağmen uzun süre direnç gösterdi. Arbede sırasında birkaç kişi fenalaşarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

4 POLİS YARALANDI, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkan olayda, 4 polis memuru yaralandı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücünün kaçmasına yardımcı olan ve polise saldıran 8 kişi gözaltına alındı.

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.