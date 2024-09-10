Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti. Aracı kullanan polisin ehliyetsiz olduğu iddia edildi

Şişli, Büyükdere Caddesi Cevahir AVM yanında sabah saatlerinde bir polis aracı kaza yapmış, kazada anne-kız yaralanmıştı. Ağır yaralanan anne yaşamını yitirmişti. Aracı kullanan polisin ise ehliyetsiz olduğu iddia edildi.

İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi mevkiinde, Cevahir AVM'nin yanında bulunan Starbucks binasının önünde, sabah saatlerinde polis aracı geri geri gelirken Ergül Kaya (43) ile Ayşegül Tufan'a (24) çarptı.

Kazada, anne ve kızı yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Annenin duvara sıkıştığı, kızının ise bacağından yaralandığı belirtildi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kaya'yı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kızı Ayşegül Tufan'ı ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis aracı kadınlara çarptı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Ergül Kaya yaşamını yitirdi, kızı Tufan'ın ise tedavisi sürüyor.

Ergül Kaya'nın cenazesi hastaneden alınarak Yenibosna'daki adli tıp kurumuna gönderildi. Cenaze, buradaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarınca Çankırı'ya götürüldü.

POLİSİN EHLİYETSİZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Cumhuriyet'in Emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre aracı kullanan polisin ehliyetsiz olduğu öne sürüldü.

ÖLEN KADININ EŞİ: İŞE GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI

Ergül Kaya'nın eşi Dursun Kaya, adli tıp kurumu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eşinin işe gitmek için saat 08.30'da evden çıktığını ve alışveriş merkezinin önünde kazanın yaşandığını söyledi.

Eşinin kaza sonrası hastaneye kaldırıldığını belirten Kaya, "Hastanede uğraşmışlar, doktorlar 20-25 dakika kalp masajı yapmış ama hayata döndürememişler, vefat etti" dedi.

Ergül Kaya'nın akrabası Recep Turan da baldızının sabah geri manevra yapan polis arabasının çarpmasıyla hayatını kaybettiğini söyledi.

POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Polis memuru G.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü ve gözaltına alındı. Öte yandan ailenin şikâyetçi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 10.09.2024 tarihi saat: 08:30 sıralarında Şişli ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi, Cevahir AVM önünde meydana gelen trafik kazası sonucu taksirle öldürme-yaralama olayı ile ilgili olarak; G.U. isimli polis memurunun sevk idaresindeki araçla geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 43 yaşındaki E.K. ve 24 yaşındaki A.T. isimli şahıslar yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralı şahıslardan E.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Geri manevra yaptığı esnada kazaya karışan polis memuru G.U. görevden uzaklaştırılmış olup kazayla ilgili başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemleri adli ve idari yönden devam etmektedir."

'Sürücü sertifikasını ehliyete dönüştürmeden araç kullanmaktan" da hakkında işlem yapıldığı belirtilen G.U. hakkında işlemler devam ediyor.