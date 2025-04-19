Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis memuru yaralandı

Kaynak: DHA
Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis memuru yaralandı

İnegöl'de polis aracının da dahil olduğu zincirleme bir kaza meydana geldi. Kazada iki polis memuru yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis aracıyla birlikte 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi, Cami Aralığı Sokak ile Kurtuluş Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kavga ihbarına gitmek üzere Cami Aralığı Sokak üzerinde seyir halinde olan polis memuru A.D. (33) yönetimindeki polis aracı ile Kurtuluş Sokak üzerinde seyir halinde olan Gürkan B. (33) yönetimindeki 16 BIL 236 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki 16 BHH 711 plakalı araca çarparak durabildi.

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Zincirleme kazada polis memuru A.D. ile yanındaki polis memuru M.A.A. (31) yaralandı. Yaralı polisler, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hafif ticari araç sürücüsü Gürkan B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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