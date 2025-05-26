Polis atamalarında büyük değişim! Yeni sistem açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin görev yerlerinin belirlenmesinde yeni bir döneme geçildiğini açıkladı. Emniyet teşkilatında, öğretmen ve sağlık personelinde uygulanan puan esaslı atama sistemine benzer bir modelin hayata geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, bu düzenlemenin 6 Mart 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Yeni sisteme göre, polis memurlarının görev puanı, görev yaptıkları ildeki toplam gün sayısı ile o ilin günlük görev yeri puanının çarpılmasıyla hesaplanacak. Günlük görev puanı ise şu dört temel kritere göre belirlenecek:

• İstanbul’un da dahil olduğu birinci ve ikinci bölgedeki iller için ek puan uygulaması,

• Kalkınma ajanslarının hazırladığı sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksleri,

• Son beş yılda yapılan atama tercihlerine göre hesaplanan il tercih puanı,

• Birimdeki personel başına düşen olay sayısına göre oluşturulan iş yükü puanı.

Bakan Yerlikaya, bu yeni sistemin liyakate dayalı atamaları destekleyeceğini, görev adaletini sağlayacağını ve hizmet verimliliğini artıracağını ifade etti.