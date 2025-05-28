Polis başı ve karnından vurulmuş halde buldu! Karısı gözaltında

Olay, saat 19.00 sıralarında Tınaztepe Mahallesi 568 sokakta bulunan bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, komşularının evinden silah sesleri geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Ömer K.’yı hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Yapılan kontrolde tabancayla karnından ve başının arkasından vurulduğu belirlenen Ömer K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer K.’nın cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

KARISI GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayla ilgili Ö.K.’nın eşi F.K.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.