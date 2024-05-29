Polis baskın yaptı! Ünlü şarkıcı ve annesi dolandırıcılıktan tutuklandı

Yetkililerin Florida'daki malikanesine baskın yapıp annesini gözaltına almasından birkaç saat sonra Kaliforniya'da tutuklanan 34 yaşındaki rapçi Sean Kingston, annesiyle beraber son aylarda 1 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor.

Yasal adı Kisean Anderson olan Kingston'a yönelik suçlamalar arasında bir adet organize dolandırıcılık, dört adet kişisel kimlik bilgilerinin suç amaçlı kullanımı, 100.000 doların üzerinde iki adet büyük hırsızlık, 20.000 doların üzerinde bir adet büyük hırsızlık ve tutuklama emirlerine göre bir dolandırıcılık suçlaması vardı. Kingston ayrıca çalıntı mal ticareti nedeniyle iki yıllık denetimli serbestlik süresini ihlal etmekle de suçlanıyor.

DAHA ÖNCE HAPİS YATMIŞTI

Annesi Janice Turner sekiz suçlamayla karşı karşıya: bir kez organize dolandırıcılık, üç kez kişisel kimlik bilgilerinin suç amaçlı kullanımı, iki kez 100.000 doların üzerinde büyük hırsızlık, bir kez 20.000 doların üzerinde büyük hırsızlık ve bir kez dolandırıcılık. 61 yaşındaki Turner, daha önce 2006 yılında banka dolandırıcılığı suçunu kabul etmiş ve yaklaşık bir buçuk yıl hapis yatmıştı.

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Kingston, tutuklanmasından önce Instagram Hikayelerinde baskına değinerek şunları yazdı: "İnsanlar negatif enerjiyi sever! Ben iyiyim, annem de öyle! Biz konuşurken her şeyi avukatlarım hallediyor."

Tutuklama emirlerinde, Kingston ve Turner'ın kasıtlı olarak dolandırmakla suçlandığı çok sayıda kuyumcu mağazası ve bir araba galerisi de dahil olmak üzere birçok işletme belirtiliyor.