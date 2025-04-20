Polis baskınında evden çıkanlar tüyler ürpertti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polis baskınında evden çıkanlar tüyler ürpertti

İstanbul'da Güven Timleri Şube Müdürlüğü’nce, ‘ruhsatsız silah, bıçak ve mermi bulundurma’ suçuna ilişkin yürütülen çalışmalarda bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Büyükçekmece Gülboyu Caddesi’nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü’nce, ‘ruhsatsız silah, bıçak ve mermi bulundurma’ suçuna ilişkin çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sırasında, Gülboyu Caddesi üzerinde şüpheli bir araç polis ekiplerince durduruldu. Kimlik tespiti için araçtan indirilen G.G.’nin üst aramasında, silah ticaretinde kullandığı belirlenen 1 adet telefon ele geçirildi. Şüpheliye yapılan sorgulamada, evinde çok sayıda silah bulundurduğu tespit edildi.

ADRESİNDE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli G.G.’nin belirlenen adresine düzenlenen operasyonda, 8 adet av, 5 adet pompalı tüfek, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği fişeği, 17 adet av tüfeği şarjörü, çok sayıda tabanca mühimmatı ile 27 adet fişek ele geçirildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, ‘ruhsatsız silah, bıçak ve mermi bulundurma’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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