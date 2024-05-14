Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı

Kaynak: DHA
Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı
Batman'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, bir şüphelinin baskını fark ederek uyuşturucu maddeyi tuvalete dökmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

Operasyon kapsamında toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 23 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon esnasında bir şüphelinin baskını fark ederek uyuşturucu maddeyi tuvalete dökmeye çalıştığı belirtildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 263 gram sentetik kannabinoid, 750 gram skunk, 2 kilo esrar, 201 adet ecstasy, 10,69 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 7 adet Lyrica adlı ilaç (bağımlılık yapıcı olduğu belirtilen) ile bir hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 820 lira para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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