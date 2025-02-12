Polis bini hiç beklemiyordu! İşyerinde yetiştirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polis bini hiç beklemiyordu! İşyerinde yetiştirdi

İstanbul Kağıthane’de bir işyerinde esrar yetiştiriyor bilgisi üzerine çalışma yapan polis, gördüğü düzenekte şok oldu. Özel olarak yapılan çadırda saksılar içerisinde kök uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de Camii Kebir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. 8 Şubat'ta adrese operasyon düzenleyen ekipler Ş.G. (42) ve E.A. (43) isimli 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Adreste yapılan aramalarda ise; 41,60 gram marihuana, 75 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 655 lira, 240 dolar, 50 euro, 2 cep telefonu ve iş yerinin bodrum katında 4 adet saksı içerisinde kök uyuşturucu ile uyuşturucu madde imal edilen çadır şeklinde düzenek ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheliden E.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, Ş.G. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, iş yeri belediye görevlilerince mühürlendi.

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