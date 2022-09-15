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  • Hasan Can Kaya polis çevirmesine takıldı. Alkolmetreye üfledi dediği gibi çıktı

Hasan Can Kaya polis çevirmesine takıldı. Alkolmetreye üfledi dediği gibi çıktı

‘Konuşanlar’ programıyla tanınan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, önceki gece trafikte polis çevirmesine takıldı. Alkolmetreyi üfleyen ve sıfır promil çıkan Kaya “Alkol alırsam asla araç kullanmam” dedi. 

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 09:40
Son Güncelleme: 15 Eylül 2022 Perşembe - 09:41
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Polis çevirmesine takılan Hasan Can Kaya alkolmetreye üfledi! Ünlü komedyenin dediği çıktı

Hasan Can Kaya polis çevirmesine takıldı. Alkolmetreye üfledi dediği gibi çıktı
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' programının yeni bölümüyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Kaya, önceki gece Ulus’ta trafikte polis çevirmesine takıldı. Gazetecilere “Arkadaşlar setten geliyorum. Konuşanlar’ı çektik. Bu yüzden alkol çıkmaz bende” dedikten sonra alkolmetreyi üfledi. Sıfır promil çıkınca, polisler alkolmetreyi Kaya’ya gösterdi. Bunun üzerine Kaya “Bana değil, basın mensuplarına gösterin. Gördüğünüz gibi alkol yok. Alkol kullanırken asla araç kullanmam. Kolay gelsin sizlere” diye konuştu.

MURAT BOZ’U KONUK ETMİŞTİ

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya programında en son ünlü pop şarkıcısı Murat Boz’u ağırlamıştı. Murat Boz, keyifle gerçekleştirdikleri çekim sonrasında “Saatler nasıl geçti anlamadım. Hasan Can’la bıraksan sabaha kadar o sohbet devam etsin duygusu yaşıyorsun” demişti. 
 

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