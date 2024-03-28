Polis devriye atarken tesadüfen buldu. Bulduğu gibi cezaevine tıktı

Adana’ın Seyhan İlçesinde görev yapan Seyhan Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, her zamanki gibi devriye yaptıkları esnada mahallede bir şahıstan şüphelendiler. Ekipler Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şüphelendikleri kişinin Hüseyin Güneş olduğu belirleyen ekipler "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" gibi farklı 7 suçtan toplam 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit etti.

Devriye ekiplerinin tesadüf eseri bulduğu şahıs işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.