Polis dokunduğu her yerde uyuşturucu buldu

Kaynak: İHA
Polis dokunduğu her yerde uyuşturucu buldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram 100 gram esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram 100 gram esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde bir ev ve bir depoya düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde tespit etti. Aramalarda 4 kilogram 100 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 1 ruhsatsız tüfek, 7 tüfek kartuşu ile uyuşturucu üretiminde kullanılan fan, çadır, havalandırma sistemi, karbon filtresi ve vantilatör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.S.Ç., işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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