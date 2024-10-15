Polis duvarı balyozla kırdı! Gizli bölmede buldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Polis duvarı balyozla kırdı! Gizli bölmede buldu

İstanbul polisi gelen bir ihbar üzerine Kağıthane’de bir kafeye düzenlediği baskında balyozla kırdıkları duvarın içerisinde ve bulaşık makinesinde gizlenmiş ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjörler ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Kağıthane'de ihbar üzerine bir kafeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, balyozla kırdıkları duvarın içerisinde ve bulaşık makinesine gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca, 16 şarjör ve 19 silah namlusu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da bir kafede "kurşunlama', "kasten yaralama" suçlara karışan kişilere silah temini yapıldığı ve suça karışmış silahların namlu ve iğne değişimi yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, kafeye operasyon düzenledi.

DUVAR VE BULAŞIK MAKİNESİNDEN TABANCA ÇIKTI

Operasyonda balyozla duvarı kıran polis ekipleri, içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Devam eden çalışmalarda kafedeki bulaşık makinesinin içerisinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulundu. Çok sayıda şarjör ve silah namlusuna el konulan operasyon cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Aramaların ardından işyerinde bulunan 4 ruhsatsız tabanca, 16 şarjör ve 19 namlu ile Halil İbrahim Ö. (21) ve Onurhan O. (30) gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Halil İbrahim Ö.'nün "ateşli silahlar kanununa muhalefet', "uyuşturucu madde kullanmak', "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "evden hırsızlık" suçlarından, Onurhan O.'nun ise "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca Halil İbrahim Ö.'nün "dolandırıcılık" suçundan arandığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. (DHA)

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