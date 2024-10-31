Polis ekipleri Esenyurt'ta geniş güvenlik önlemleri aldı: Özer'in eşyaları toplatıldı

Esenyurt Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Özer, dün sabah erken saatlerde evine yapılan bir operasyonla gözaltına alındı. Polis ekipleri, Esenyurt Belediyesi ve Özer'in evinde aramalar gerçekleştirirken, Başsavcılıktan yapılan açıklamada bu soruşturmanın 10 yıldır sürdüğü ifade edildi.

POLİS EKİPLERİ BELEDİYE ÖNÜNDE

Ahmet Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından PKK/KCK terör örgütüne üyelik iddiasıyla tutuklanırken, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Aksoy’un bugün belediyedeki görevine başladı.

ÖZER'ÎN FOTOĞRAFI KALDIRILDI

Belediye binasına gelen Aksoy'un ilk işinin Özer'in fotoğraflarını indirip yerine Türk bayrağı asmak olduğu da öğrenildi.

Öte yandan belediye önünde çok sayıda polis ekibinin hazır beklediği, TOMA ve akrep tipi zırhlı araçların da bulunduğu görüldü.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ DE BELEDİYEDE

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın da Esenyurt Belediyesi'ne geldiği aktarıldı.

BİR GECEDE İKİ ATAMA

Öncesinde Beyoğlu Kaymakamlığı görevinde bulunan Can Aksoy’un, akşam saatlerinde hızlıca İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevlendirildiği ve ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.