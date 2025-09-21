Polis ekiplerinden DMD hastası Miraç’a unutulmaz sürpriz

Hatay'da yaşayan DMD kas hastası 9 yaşındaki Fırat Miraç Şeker, doğum gününü polis ekiplerinin yaptığı sürprizle unutulmaz anlar yaşayarak kutladı. Miraç'a ve ailesine unutulmaz anlar yaşatan polis ekiplerinin davranışı karşısında anne ve baba duygusal anlar yaşadı.

İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşayan DMD kas hastası 9 yaşındaki Fırat Miraç Şeker'e polis ekipleri doğum günü sürprizini evinde yaptı. Evinde motorize yunus timlerinin sürpriziyle karşılaşan Miraç, kendisine hediye edilen kamuflajını giyerek doğum günü pastasının mumlarını üfledi. Kutlamanın ardından ekip aracına bindirilen minik Miraç, konvoy eşliğinde İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in makamına götürüldü. Emniyet Müdürü Güneş, makam koltuğunu Miraç'a devrederek ona Galatasaray forması hediye etti. Bu anlar, minik çocuğun ailesine duygu dolu anlar yaşattı. Duygusal anlara sahne olan sürpriz doğum günü, Fırat Miraç Şeker ve ailesi için hayat boyu unutulmayacak bir hatıra oldu.

Makam koltuğuna oturmanın mutluluğunu yaşayan Miraç, "Beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tüm abilerimi, ablalarımı çok seviyorum" diyerek duygularını paylaştı.

Oğlunun en özel doğum gününü yaşadığını dile getiren baba Efkan Şeker, "Bu zamana kadar oğlumun kutladığı en güzel doğum günü oldu. Süreç çok yavaş ilerliyor. İlk valilik iznimizin sonuna geldik, ikinci iznimiz için onayımızı aldık. İlk kampanyamızda yüzde 17'ye kadar ulaşabildik. Biz çocuğumuzun yarın ne olacağını, kaç yaşına kadar ayakta kalabileceğini ya da bu hastalığın onu bizden ne zaman ayıracağını bilmiyoruz. Bu sorular bile tüylerimi diken diken ediyor. İlçe Emniyet Müdürümüz Nevzat Güneş'in Fırat'ı makamına oturtması, ona bu gururu yaşatması bizim için çok anlamlıydı. O anda oğlumun ileride yaşayabileceği yılları gözümün önüne getirdim, çok duygulandım. Belki bir daha yaşayamayacağım bir mutluluğu bana yaşattılar. Ayrıca özellikle yunus ekiplerinin bizlere yaptığı bu sürpriz, bizim derdimize ortak olmaları ve yanımızda olmaları bizi çok onurlandırdı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"BAZEN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMADIĞI YA DA KALABALIK ORTAMA GİREMEDİĞİ İÇİN TENEFFÜSLERDE ARKADAŞI OLUYORUM"

Evladının yaşadığı zorlu süreçten bahseden anne Seher Şeker, "Oğlum şu an 9 yaşına girdi ancak hastalık hızlı ilerleyen bir döneme yaklaşıyor. Her an kalbimiz ağzımızda, korkuyla yaşıyoruz. Çünkü bazı çocuklarda bu hastalık yürüme yetisini kaybettiriyor ve biz de evladımız için endişeliyiz. Benimle birlikte okula gidip geliyor, yanında refakatçiye ihtiyacı var. Bazen ihtiyaçlarını karşılayamadığı ya da kalabalık ortama giremediği için teneffüslerde arkadaşı oluyorum. Evde annesiyim, okulda da arkadaşı. Çoğu zaman ya bir ağacın altında ya da bir bankta arkadaşlarını uzaktan izlemek zorunda kalıyor. Ona eksiklik hissettirmemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İlk öğrendiğimizde çok zor bir dönemden geçtik, yemeden içmeden kesildik, uzun zaman gözyaşı döktük. Şimdi ise bir mücadele içindeyiz. Polislerimizin ilgisi oğlumuzu çok mutlu etti. Fırat biraz utangaç bir çocuk, duygularını hemen dışa vuramaz ama o da çok mutlu oldu. Emniyet Müdürümüz Nevzat Güneş hem onu makamında ağırladı hem koltuğunu devretti. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.