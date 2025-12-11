Çekmeköy'deki bir eve 8 Aralık'ta düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ve savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Şüphelilerin, "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklanmaları talep edildi.
ŞÜPHELİLERDEN 5'İ DE TUTUKLANDI
Polis memuru Emre Albayrak’ı şehit eden saldırganın ailesinden tutuklamaya sevk edilen 5 şüpheli, "Görevli memura direnme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.