Çocuklarını görmeye giden kadın, Polisin gözü önünde eski kocası tarafından bıçakla öldürüldü

(DHA) - Olay, öğle saatlerinde Torbalı ilçesi 7 Eylül Mahallesi 5653 Sokak’ta meydana geldi. Üç çocukları olduğu öğrenilen Mehmet Angi ve Aslı Angi, 45 gün önce boşandı. Boşandıktan sonra Aslı Angi, çocuklarını bırakıp başka biriyle yaşamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarını görmek isteyen Aslı Angi, iddiaya göre, 2 polis eşliğinde boşandığı eşi Mehmet Angi’nin yaşadığı eve gitti. Aslı Angi, polisler yanında bulunduğu esnada eski eşi Mehmet Angi'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Aslı Angi kanlar içerisinde yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aslı Angi, ağır yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesi kaldırıldı. Aslı Angi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



ŞÜPHELİ GÖZALTINA, 2 POLİS AÇIĞA ALINDI

Mehmet Angi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ise talihsiz kadına refakat eden iki polis memurunun, açığa alındığı öğrenildi.