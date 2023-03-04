4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çocuklarını görmeye giden kadın, Polisin gözü önünde eski kocası tarafından bıçakla öldürüldü

Çocuklarını görmeye giden kadın, Polisin gözü önünde eski kocası tarafından bıçakla öldürüldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, polis eşliğinde çocuklarını görmeye giden Aslı Angi (30), 45 gün önce boşandığı eski eşi, 3 çocuğunun babası Mehmet Angi (35) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Mehmet Angi gözaltına, talihsiz kadına refakat eden 2 polis ise açığa alındı. 

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 22:46
Takip Et

Polis eşliğinde çocuklarını görmeye giden kadın, eski kocası tarafından bıçakla öldürüldü

Çocuklarını görmeye giden kadın, Polisin gözü önünde eski kocası tarafından bıçakla öldürüldü
+
Aa
-

(DHA) - Olay, öğle saatlerinde Torbalı ilçesi 7 Eylül Mahallesi 5653 Sokak’ta meydana geldi. Üç çocukları olduğu öğrenilen Mehmet Angi ve Aslı Angi, 45 gün önce boşandı. Boşandıktan sonra Aslı Angi, çocuklarını bırakıp başka biriyle yaşamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarını görmek isteyen Aslı Angi, iddiaya göre, 2 polis eşliğinde boşandığı eşi Mehmet Angi’nin yaşadığı eve gitti. Aslı Angi, polisler yanında bulunduğu esnada eski eşi Mehmet Angi'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Aslı Angi kanlar içerisinde yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aslı Angi, ağır yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesi kaldırıldı. Aslı Angi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA, 2 POLİS AÇIĞA ALINDI
Mehmet Angi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ise talihsiz kadına refakat eden iki polis memurunun, açığa alındığı öğrenildi. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
2
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
3
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
4
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
5
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
6
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
7
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
﻿Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz: Türk halkına armağan ediyorum
﻿Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz: Türk halkına armağan ediyorum
﻿Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz: Türk halkına armağan ediyorum
﻿Fin sporcu Wiilma Murto Avrupa Şampiyonu oldu
﻿Fin sporcu Wiilma Murto Avrupa Şampiyonu oldu
﻿Fin sporcu Wiilma Murto Avrupa Şampiyonu oldu
﻿Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı
﻿Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı
﻿Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı
﻿Hüseyin Eroğlu: Nasıl güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik
﻿Hüseyin Eroğlu: Nasıl güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik
﻿Hüseyin Eroğlu: Nasıl güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.