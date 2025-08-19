Polis gibi davrandılar, gerçek polisler tarafından yakalandılar! 1 milyon liralık vurgun

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kırşehir’de kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadını 1 milyon 150 bin lira dolandırdığı iddia edilen 5 kişinin polisteki sorgusu tamamlandı. Sorguları tamamlanan zanlılardan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Kırşehir'de yaşayan E.M.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak ziynet eşyaları ve paralarının bir hırsızlık olayında kullanıldığını, inceleme için teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Eve gelen polis görünümlü kişiye altın ve paraları vermesi istenen kadın, yaklaşık 1 milyon 150 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan E.M.; durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Antalya, Yozgat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler; N.E., E.K., İ.A., B.E. ve C.A. isimli 5 şüpheliyi gözaltına alarak Kırşehir'e getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E., İ.A. ve C.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

