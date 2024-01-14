Polis her yerde 17 yaşındaki kızı arıyor. Genç kız annesini arayıp 'Beni kaçırdılar' dedi

Kaynak: DHA
Polis her yerde 17 yaşındaki kızı arıyor. Genç kız annesini arayıp 'Beni kaçırdılar' dedi
Didim’de yaşayan 17 yaşındaki genç kız annesini arayarak kaçırıldığını söyledi ve yardım istedi. Polis her yerde genç kızı arıyor.

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki G.N.S. isimli genç kız annesini arayarak kaçırıldığını söyleyip yardım istedi. Genç kız annesine “Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar” dedi.

İddiaya göre 17 yaşındaki genç kız çalıştığı kuaförün önüne gelen ve plakası belirlenemeyen araçta bulunan kişi ya da kişiler tarafından kaçırıldı. Genç kız olaydan bir süre sonra annesini telefonla arayarak yardım istedi. Bir depoda tutulduğunu ifade eden genç kızın annesi hemen polisi aradı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçırılan genç kız her yerde aranıyor.

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Aile ise kızlarının hayatından endişe ederken yardım çağırısı yaptı.

"KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Baba S.S., "Kızım G., bugün saat 18.00 sıralarında çalıştığı kuaförün önünde zorla bir taksiye bindirilerek kaçırıldı. Bir süre sonra annesini gizlice telefonla arayarak, 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar' diye yardım istiyor. Daha sonra telefon kesiliyor. Kendisinden haber alamayınca polise şikayette bulunduk. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bulunması istiyoruz" dedi.

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