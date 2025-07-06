Polis her yerde onu arıyor: Mezuniyet için aldığı izinle firar etti

İtalya'da 2018 Aralık'ında Ancona'ya bağlı Corinaldo'daki Lanterna Azzurra adlı gece kulübünde yaşanan ve altı kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın önemli faillerinden biri olan Andrea Cavallari, 3 Temmuz 2025 tarihinde firar etti. "Sprey çetesi" olarak bilinen grubun üyesi olan Cavallari, bir konser sırasında kalabalık içinde biber gazı sıkarak paniğe neden olmuş ve çıkan izdihamda beş genç ile 39 yaşında bir kadın hayatını kaybetmişti. Kurbanlar arasında 14 yaşındaki Emma Fabini, Asia Nasoni, 15 yaşındaki Benedetta Vitali, Mattia Orlandi, 16 yaşındaki Daniele Pongetti ve 39 yaşındaki Eleonora Girolimini bulunuyordu. Aşırı kalabalık ve acil çıkışların yetersizliği de faciayı büyüten etkenler arasındaydı.

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MEZUNİYET İZNİYLE GELEN ŞOK FİRAR

Andrea Cavallari, Bologna Cezaevi'nde 11 yıl 10 ay hapis cezasını çekiyordu. Cezaevi Gözetim Mahkemesi'nden aldığı özel izinle üniversite tezini savunmak üzere dışarı çıkan Cavallari, bir daha geri dönmedi. Ailesiyle birlikte ve herhangi bir ceza infaz kurumu görevlisi eskortu olmaksızın cezaevinden ayrılan Cavallari, Bologna Üniversitesi Hukuk Bilimleri Fakültesi'nde İş ve Şirket İlişkileri Danışmanlığı alanında üç yıllık lisans eğitimini tamamlamıştı. Savunma ve mezuniyet töreninin ardından izini kaybettiren Cavallari'nin nerede olduğu şu anda bilinmiyor.

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HUKUKİ SÜREÇ VE PEŞİNDEKİ TAKİP

2019 yılının Ağustos ayında diğer altı kişiyle birlikte tutuklanan Cavallari ve çetesi, başta "kasten birden fazla kişiyi öldürme" olmak üzere hırsızlık, gasp ve yaralama suçlamalarıyla yargılanmış, haklarında ağır cezalar verilmişti. Cavallari'nin firarıyla birlikte İtalyan adli makamları geniş çaplı bir soruşturma ve takip başlattı. Yetkililer, kamuoyuna Cavallari'nin bulunması için çağrıda bulunurken, olay cezaevinden izinli çıkan mahkumların denetimi konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.