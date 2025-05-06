Polis hırsızların bir yöntemini daha ifşa etti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Samsun polisi, bir otelin inşatında mutfak malzemesi ve güvenlik kameralarının çalınması olayını aydınlattı. Güvenlik kameraların görüntülerini inceleyen polis, düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, Atakum ilçesinde bulunan bir otel inşaatından yaklaşık 1 milyon TL değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Sabah 06.00 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.T. (38), A.B. (41), M.A.B. (27), R.S. (42), G.Y. (36) ve S.B. (43) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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