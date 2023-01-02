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Polis hırsızlık olayını flaş bellekten ortaya çıkardı

Samsun’da şüphe üzerine durdurup arama yaptığı gencin üzerinde ele geçen flaş belleği inceleyen polis, anaokulundaki hırsızlık olayını ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 20:06
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Polis hırsızlık olayını flaş bellekten ortaya çıkardı

Polis hırsızlık olayını flaş bellekten ortaya çıkardı
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Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki M.K. dün gece İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’ndeki bir anaokulundan 1 adet laptop bilgisayar, 1 çift kulaklık, 1 adet yüzük, 6 adet çikolata, 30 adet sakız, 175 lira para ve 1 adet flaş bellek çaldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, gece saat 04.00 sıralarında Derebahçe Mahallesi Maçka Sokak’ta şüphelendikleri M.K.’nin üzerinde yaptıkları aramada çalıntı olduğu değerlendirilen bazı eşyalar ele geçirdi. Ele geçen malzemelerin kendisine ait olduğunu söyleyen M.K. çelişkili ifade verince, polis üzerinde ele geçen flaş belleği incelemeye aldı. Flaş bellekte hırsızlık olayının meydana geldiği anaokulunun bilgilerinin bulunduğu tespit edilince şüphelinin yalan söylediği ortaya çıktı. Yapılan araştırmada M.K.’nin aynı mahallede yılbaşı akşamı da sigara istediği E.İ.’yi (23) sigara vermediği için bıçakla yaraladığı tespit edildi. Gazi Polis Merkezine teslim edilen M.K., hırsızlık ve bıçakla yaralama suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. yaralama suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hırsızlık suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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