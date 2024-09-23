Polis katiline çöp poşeti giydirmeye soruşturma açıldığı iddia edilmişti. Ali Yerlikaya yalanladı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla vurarak öldüren Yunus Emre Geçti isimli şahıs, çöp poşeti giydirilmiş halde ve hayvan taşıma aracıyla adliyeye sevk edilmişti. Yaşanan olay sonrası hukukçular bu duruma tepki gösterirken, sosyal medyada ikiye bölünmüştü.

Yaşanan olay sonrası polis katili Yunus Emre Geçti’ye çöp poşeti giydirerek hayvan taşıma aracıyla adliyeye sevk edenler hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya platformu X’den açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, soruşturma başlatıldığı iddialarını sert bir şekilde yalanladı, ve bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ise adli işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

"ORTAYA ATILAN İDDİALAR ALÇAKÇA BİR YALANDIR"

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar ALÇAKÇA BİR YALANDIR Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir SORUŞTURMA AÇILMAMIŞTIR Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.”

NE OLMUŞTU?

Dudullu Polis Merkezinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı. Suç kaydında 26 farklı dosyası bulunan 19 yaşındaki zanlının yakalanması için karakolda görevli polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile polis memuru Şeyda Yılmaz, peşinden gitti. Zanlı kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalandığı sırada çıkan arbedede saldırgan, polisin silahını alarak ateş etti.

Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) baş bölgesinden silahla ağır şekilde yaraladı. Yaralı polis, meslektaşları tarafından Ümraniye Hisar Hastanesine sevk edildi. Hastanede hemen ameliyata alınan emniyet mensubu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.