Polis katiline sahip çıkan çete tehdit mesajı yayınladı

İstanbul Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti, yaşanan arbede sırasında silahla ateş ederek polis memuru Şeyda Yılmaz’ın şehit olmasına ve biri polis olmak üzere iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

19 yaşında ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemede tutuklanan Yunus Emre Geçti cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevki sırasında Yunus Emre Geçti'ye siyah bir çöp poşeti giydirildi ve iki kadın polis tarafından Hayvan Durum İzleme Amirliği’ne bağlı bir hayvan taşıma aracına götürüldü.

ÇETE AÇIKLAMA YAPTI

Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı öldüren Yunus Emre Geçti'nin çetesi, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, “Annesi çıkıp aslan oğlu hakkında saçma sapan açıklama yapmış. Biz Y.G.'nin avukatlık ve cezaevindeki bakımlarını karşılarız, kimseye ihtiyacımız yok” dedi. Çete ayrıca, Yunus Emre Geçti'ye yönelik muameleyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) şikayet edeceklerini belirtti.

Açıklamada, “Bir savaşın içindeyiz ve intikamımız için geçtiğimiz haftalarda Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne istemeden de olsa bir saldırı yapmak zorunda kaldık, asker ve polis yaralandı. Hastane saldırısında motoru temin eden kişi Y.G. kardeşimizdi. Karakolda bunu öğrenen polisler kendisine eziyet ve zulüm etmeye çalıştılar” ifadelerine yer verildi.

"KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOK"

AİHM’e şikayet edileceğini belirten çete, “Emre kardeşimiz de karakoldan firar ederek bir polise hakkını vermiştir. Bütün alem bizi kardeşlerimize sahip çıkmamızdan tanır. Y.G.'nin silahşör olduğunu da herkes bilir. Annesi çıkıp aslan oğlu hakkında saçma sapan açıklama yapmış. Biz Y.G.'nin avukatlık ve cezaevindeki bakımlarını karşılarız, kimseye ihtiyacımız yok” dedi.